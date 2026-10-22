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La Tinka del 21 de octubre: resultados y ganador del último sorteo

¿Te la perdiste? Conoce aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV)

Resultados de La Tinka: descubre la jugada ganadora del 18 de octubre

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