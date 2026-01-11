Educación
Fixture Liga 1
Temblor
Barcelona-R.Madrid
Nicolás Maduro
Golden Globes
Delcy Rodríguez
Dólar
Feriados 2026
Machu Picchu
Nombre del Año
UIT
Venezuela
Retiro AFP
Seguir a EC
La Tinka
Dólar BCV
Club El Comercio
Newsletters
Horóscopo
Finanzas Personales
Suscríbete
Inicia sesión
Suscríbete
Lo último
Portada
Edición Impresa
Club El Comercio
Newsletters
Editorial
Día 1
Audiencias Vecinales
Corresponsales escolares
Podcast
Juegos
Columnistas
Provecho
Saltar intro
Política
Economía
ECData
Lima
Perú
Mundo
DT
Luces
TV+
Tecnología y ciencias
Somos
Bienestar
Hogar y Familia
Respuestas
Mag
Viù
Vamos
Ruedas y Tuercas
Casa y Más
El Dominical
Horóscopo
Desde la redacción
Videos
Archivo El Comercio
Notas contratadas
Blogs
Colecciones El Comercio
elcomercio.pe
términos y condiciones de uso
oficinas concesionarias
principios rectores
buenas prácticas
políticas de privacidad
política integrada de gestión
derechos arco
política de cookies
Suscríbete
la_tinka_11_enero
videos
>
entretenimiento
La Tinka: descubre a los afortunados ganadores del sorteo del 11 de enero
¿Te la perdiste? Conoce aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV)
La Tinka: conoce a los afortunados ganadores del sorteo del 7 de enero
Únete
Únete a El Comercio
GLOBAL + Videos
Venezuela libera cifra “importante” de presos bajo “influencia” de Trump
Trump acusa a Maduro de torturas y matanzas
Nicolás Maduro llega a Nueva York para comparecer por primera vez ante la justicia estadounidense
Papa León XIV se pronuncia sobre Venezuela tras ataque de Estados Unidos
VER MÁS
PAÍS + Videos
SJM: operativo policial deja 20 detenidos y tres bandas criminales desarticuladas
Suben tarifas de agua en Lima: recibos llegarán con alzas de hasta 20%
Villa El Salvador: atacan a balazos bus de la empresa de transportes 41
Acampaban por el concierto de Bad Bunny, pero serenazgo los retiró del lugar
VER MÁS
ENTRETENIMIENTO + Videos
La Tinka: descubre a los afortunados ganadores del sorteo del 11 de enero
Jean Paul Santa María rompe el silencio: la verdad tras la crisis con Romina Gachoy
Maricielo Effio habla sin filtros sobre cirugías, soltería y su nueva etapa de vida
La Tinka: conoce a los afortunados ganadores del sorteo del 7 de enero
VER MÁS
DEPORTES + Videos
Mininter se opone a que Noche Crema y Noche Blanquiazul coincidan el 24 de enero
Mundial de Clubes: Alianza Lima remonta y gana 3-1 a Zhetysu en duelo de alto voltaje
¿Se acerca el final de su carrera? Cueva habla sobre su futuro tras fichar por Juan Pablo II
Alianza Lima pidió dejar sin efecto la expulsión de Carlos Zambrano
VER MÁS
CIENCIA + Videos
Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura
Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
VER MÁS
TECNO + Videos
Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
VER MÁS
VIDA + Videos
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
VER MÁS
TRAILERS + Videos
Tragedia y venganza en La Reina del Flow: la serie regresa a Netflix el 14 de enero de 2026
¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix
¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix
‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso
VER MÁS
HISTORIAS + Videos
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center
VER MÁS