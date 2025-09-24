| : La Tinka: descubre a los ganadores del 24/09/2025 | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
La Tinka: descubre a los ganadores del 24/09/2025

¿Te la perdiste? Conoce aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV).

La Tinka: reventó pozo millonario de 54 millones de soles el 21/09/2025

GLOBAL + Videos

Enorme socavón se abre en Bangkok y se traga parte de la carretera

Trump arremete contra la ONU, acusándola de no estar a la altura

Trump amenaza a Venezuela con consecuencias “incalculables” si no acepta retorno de migrantes

Trump publica nuevo video de ataque contra una supuesta narcolancha

PAÍS + Videos

Chorrillos: menor se encuentra grave tras ser atropellada por conductor sin licencia

Niños se salvan de milagro tras derrumbe de un muro en Huaycán

Flores amarillas: la tendencia de septiembre que impulsa el comercio floral

Escolar forcejea con delincuente durante robo de celular en Los Olivos

ENTRETENIMIENTO + Videos

La Tinka: descubre a los ganadores del 24/09/2025

Rafael Cardozo reacciona con incomodidad a la pedida de mano de Cachaza

La Tinka: reventó pozo millonario de 54 millones de soles el 21/09/2025

Jorge Luna y Ricardo Mendoza protagonizan histórico show en la Torre Eiffel

DEPORTES + Videos

Alianza Lima: candidato gracias a su efectividad fuera de casa en torneos Conmebol

Erick Noriega pasó del llanto a la alegría gracias al apoyo de su técnico e hinchas

Gorosito sobre el partido en Chile: “Es complicado jugar sin público, se lo castiga a Alianza”

Expectativa en La Victoria: así lucen los exteriores de Matute previo al Alianza Lima vs. U. de Chile

CIENCIA + Videos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

TECNO + Videos

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos

VIDA + Videos

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

TRAILERS + Videos

¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

