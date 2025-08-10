| : La Tinka: descubre el resultado del sorteo del 10 de agosto de 2025 | | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Sorteo de La Tinka
Sorteo de La Tinka

| Informativo

La Tinka: descubre el resultado del sorteo del 10 de agosto de 2025

¿Te la perdiste? Conoce aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV).

GLOBAL + Videos

Alerta máxima en Japón: medio millón de personas llamadas a evacuar por lluvias extremas

Alerta máxima en Japón: medio millón de personas llamadas a evacuar por lluvias extremas

Italia: así será el puente colgante más largo del mundo

Italia: así será el puente colgante más largo del mundo

Cerca de 200 países se reúnen en Ginebra para enfrentar la crisis del plástico

Cerca de 200 países se reúnen en Ginebra para enfrentar la crisis del plástico

Espectáculo pirotécnico termina en desastre en Japón: técnicos saltaron al mar

Espectáculo pirotécnico termina en desastre en Japón: técnicos saltaron al mar

PAÍS + Videos

Ecuador: Rescatan a dos turistas peruanos secuestrados en Guayaquil

Ecuador: Rescatan a dos turistas peruanos secuestrados en Guayaquil

SJM: Detienen a exjefe del Grupo Terna acusado de liderar banda de extorsión

SJM: Detienen a exjefe del Grupo Terna acusado de liderar banda de extorsión

Madre de Mbappé inauguró colegio y cancha en Ancón: Así fue la ceremonia

Madre de Mbappé inauguró colegio y cancha en Ancón: Así fue la ceremonia

Trujillo: asesinan a promotor de eventos vinculado al lavado de dinero de ‘Los Pulpos’

Trujillo: asesinan a promotor de eventos vinculado al lavado de dinero de ‘Los Pulpos’

ENTRETENIMIENTO + Videos

La Tinka: descubre el resultado del sorteo del 10 de agosto de 2025

La Tinka: descubre el resultado del sorteo del 10 de agosto de 2025

La Tinka: descubre el resultado del sorteo del 06 de agosto de 2025

La Tinka: descubre el resultado del sorteo del 06 de agosto de 2025

La Tinka: conoce los resultados del sorteo realizado el 30 de julio de 2025

La Tinka: conoce los resultados del sorteo realizado el 30 de julio de 2025

La Tinka: resultados del sorteo realizado el 3 de agosto de 2025

La Tinka: resultados del sorteo realizado el 3 de agosto de 2025

DEPORTES + Videos

Del Portal y su crítica al árbitro del Alianza vs. Cristal: “Debió ser expulsión, no solo amarilla”

Del Portal y su crítica al árbitro del Alianza vs. Cristal: “Debió ser expulsión, no solo amarilla”

Luis Díaz apunta alto con el Bayern: “Competir para ganar todo”

Luis Díaz apunta alto con el Bayern: “Competir para ganar todo”

Renato Tapia de cumpleaños y lo celebra junto a compañeros de Al Wasl Football Club

Renato Tapia de cumpleaños y lo celebra junto a compañeros de Al Wasl Football Club

Barcos incómodo por empate y Gorosito descarta hablar del clásico: “Tengo demasiados problemas”

Barcos incómodo por empate y Gorosito descarta hablar del clásico: “Tengo demasiados problemas”

CIENCIA + Videos

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

Asteroide 2024 YRK: Aumenta al 3,1% el riesgo de impacto en la Tierra

Asteroide 2024 YRK: Aumenta al 3,1% el riesgo de impacto en la Tierra

TECNO + Videos

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

¿Dudas si un video es real? Así puedes identificar un ‘deepfake’

¿Dudas si un video es real? Así puedes identificar un ‘deepfake’

Revelan fotos inéditas del universo captadas por el Observatorio Vera Rubin en Chile

Revelan fotos inéditas del universo captadas por el Observatorio Vera Rubin en Chile

VIDA + Videos

¿Cómo funcionan las articulaciones?

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Paseadores y adiestradores caninos: una industria en crecimiento

Paseadores y adiestradores caninos: una industria en crecimiento

TRAILERS + Videos

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC

Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC

Emilia Pérez”: La película más polémica del año lidera las nominaciones al Óscar

Emilia Pérez”: La película más polémica del año lidera las nominaciones al Óscar

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center