| : La Tinka: resultados del sorteo realizado el 29/10/2025 | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

la_tinka
EL COMERCIO
>
videos
>
entretenimiento

La Tinka: resultados del sorteo realizado el 29/10/2025

¿Te la perdiste? Conoce aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV)

La Tinka: resultados del sorteo realizado el 26/10/2025

GLOBAL + Videos

Huracán Melissa sacude Jamaica con vientos de casi 300 km/h

Huracán Melissa sacude Jamaica con vientos de casi 300 km/h

Así fue la procesión del Señor de los Milagros en París

Así fue la procesión del Señor de los Milagros en París

Putin supervisa ejercicios de sus fuerzas nucleares

Putin supervisa ejercicios de sus fuerzas nucleares

Robo en el Louvre: museo cierra tras sustracción de valiosas joyas históricas

Robo en el Louvre: museo cierra tras sustracción de valiosas joyas históricas

PAÍS + Videos

PNP descubre sótano oculto con autopartes de presunto origen ilegal en el mercado La 50

PNP descubre sótano oculto con autopartes de presunto origen ilegal en el mercado La 50

Expulsarán del Perú a extranjera buscada por secuestro y crimen en Chile

Expulsarán del Perú a extranjera buscada por secuestro y crimen en Chile

Barranco: ascensor para discapacitados colapsa y anciana de 77 años resulta herida

Barranco: ascensor para discapacitados colapsa y anciana de 77 años resulta herida

San Juan de Miraflores: delincuente dispara a hombre por resistirse a robo de celular

San Juan de Miraflores: delincuente dispara a hombre por resistirse a robo de celular

ENTRETENIMIENTO + Videos

La Tinka: resultados del sorteo realizado el 29/10/2025

La Tinka: resultados del sorteo realizado el 29/10/2025

“Otro cumpleaños a mi manera”: Jefferson Farfán celebró sus 41 años junto a Xiomy Kanashiro en Miami

“Otro cumpleaños a mi manera”: Jefferson Farfán celebró sus 41 años junto a Xiomy Kanashiro en Miami

Hermana de Alejandra Baigorria conmueve con relato sobre violencia familiar

Hermana de Alejandra Baigorria conmueve con relato sobre violencia familiar

La Tinka: resultados del sorteo realizado el 26/10/2025

La Tinka: resultados del sorteo realizado el 26/10/2025

DEPORTES + Videos

Así reaccionó Paolo Guerrero al ser consultado por el tricampeonato de la ‘U’

Así reaccionó Paolo Guerrero al ser consultado por el tricampeonato de la ‘U’

Guillermo Enrique y su futuro en duda en Alianza Lima: “No me quiero ir”

Guillermo Enrique y su futuro en duda en Alianza Lima: “No me quiero ir”

Fossati resalta la madurez de Alex Valera: “Actuó notable, con códigos”

Fossati resalta la madurez de Alex Valera: “Actuó notable, con códigos”

Universitario tricampeón: Así celebró el equipo crema en los camerinos tras vencer a ADT

Universitario tricampeón: Así celebró el equipo crema en los camerinos tras vencer a ADT

CIENCIA + Videos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

TECNO + Videos

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

VIDA + Videos

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

¿Cómo funcionan las articulaciones?

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

TRAILERS + Videos

¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix

¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix

¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix

¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center