| : Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran los 3 años de su hijo | video | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Marck_anthony_festeja_cumpleaños_hijo

Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños del hijo de Marc Anthony

El hijo de Marc Anthony, apodado Marquito, celebró su tercer cumpleaños con una fiesta temática del Rey León. Nadia Ferreira y el salsero posaron sonrientes junto a decoraciones naranjas. (Video: América TV)

GLOBAL + Videos

Brasil: joven fallece en salto extremo por falla de seguridad

Brasil: joven fallece en salto extremo por falla de seguridad

Tregua en riesgo tras choque entre Irán y EEUU

Tregua en riesgo tras choque entre Irán y EEUU

Luce: el primer Ferrari 100% eléctrico se presenta al papa León XIV

Luce: el primer Ferrari 100% eléctrico se presenta al papa León XIV

Caso Trump: cargos de magnicidio frustrado tras disparos en evento de medios

Caso Trump: cargos de magnicidio frustrado tras disparos en evento de medios

PAÍS + Videos

Denuncian que transformador eléctrico invade la ciclovía

Denuncian que transformador eléctrico invade la ciclovía

Wanda del Valle niega vínculos y solicita revocar condena

Wanda del Valle niega vínculos y solicita revocar condena

Policías disfrazados de mascotas del Mundial detienen a alias ‘Pichichi’

Policías disfrazados de mascotas del Mundial detienen a alias ‘Pichichi’

Conteo de votos en recta final: ¿Cuándo habrá resultados?

Conteo de votos en recta final: ¿Cuándo habrá resultados?

ENTRETENIMIENTO + Videos

Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños del hijo de Marc Anthony

Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños del hijo de Marc Anthony

Gabriela Herrera y Diego Chávarri reaparecen juntos luego de la ruptura de él con Thalía Bentin

Gabriela Herrera y Diego Chávarri reaparecen juntos luego de la ruptura de él con Thalía Bentin

Pamela López pone fin a su relación con Paul Michael: “Nuestros caminos toman rumbos distintos”

Pamela López pone fin a su relación con Paul Michael: “Nuestros caminos toman rumbos distintos”

Resultados de La Tinka: conoce a los ganadores del domingo 14 de junio

Resultados de La Tinka: conoce a los ganadores del domingo 14 de junio

DEPORTES + Videos

La polémica por el 'cooling break' en el Mundial

La polémica por el 'cooling break' en el Mundial

Raúl Jiménez y la resiliencia

Raúl Jiménez y la resiliencia

Kanté, un ejemplo de vida en Francia

Kanté, un ejemplo de vida en Francia

Brasil y un misterio llamado Neymar

Brasil y un misterio llamado Neymar

CIENCIA + Videos

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

TECNO + Videos

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

Astronautas de Artemis II aún sienten que flotan tras volver a la Tierra

Astronautas de Artemis II aún sienten que flotan tras volver a la Tierra

China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real

China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real

VIDA + Videos

Virus Coxsackie en Lima: síntomas en niños y medidas para evitar contagios

Virus Coxsackie en Lima: síntomas en niños y medidas para evitar contagios

Bostezar no es por sueño ni aburrimiento: el verdadero motivo, según la ciencia

Bostezar no es por sueño ni aburrimiento: el verdadero motivo, según la ciencia

Más de 4,7 millones de adultos mayores en Perú no usan internet y enfrentan exclusión digital

Más de 4,7 millones de adultos mayores en Perú no usan internet y enfrentan exclusión digital

Conoce los 4 tipos de quemaduras

Conoce los 4 tipos de quemaduras

TRAILERS + Videos

Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”

Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”

“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance

“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance

“Hombre en llamas”: una historia de peligro y supervivencia llega a Netflix

“Hombre en llamas”: una historia de peligro y supervivencia llega a Netflix

‘Mafalda’ llega a Netflix en 2027: presentan el primer vistazo de su nueva serie animada

‘Mafalda’ llega a Netflix en 2027: presentan el primer vistazo de su nueva serie animada

HISTORIAS + Videos

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?