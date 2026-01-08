| : Maricielo Effio celebra sus 50 años y aclara la verdad sobre sus supue | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Maricielo Effio en sus 50 años
videos
>
entretenimiento

Maricielo Effio habla sin filtros sobre cirugías, soltería y su nueva etapa de vida

Maricielo Effio habló con total sinceridad sobre su edad, su vida personal y su postura frente a los retoques estéticos, afirmando que a sus 50 años celebra la vida y se siente plena. (Video: América TV)

