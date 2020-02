En muchas oportunidades no se tiene el placer de valorar a las mascotas, “Maya”, es un claro ejemplo de amor y de amistad, es una preciosa gatita que tiene Síndrome de Down, tanto fue el cariño que su dueña lanzó un libro para niños pequeños que sirve para concientizar a los pequeños sobre las personas con habilidades especiales. Es bueno señalar que las ganancias son donadas a The Odd Cat Santuary, lugar donde “Maya” fue rescatada.