| : “No mostraré una careta”: Renato Rossini arremete tras su salida de re | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
renato_rossini_carrillo_
videos
>
entretenimiento

“No mostraré una careta”: Renato Rossini arremete tras su salida de reality

El modelo cuestionó las reglas del juego tras su eliminación. Además, aseguró que no aparentará ni cambiará su forma de ser por el show, dejando entrever que otros participantes si lo hacen. (Video: @renatorossinic)

GLOBAL + Videos

China: conductor novato atropella a comensales en puesto de comida y huye

China: conductor novato atropella a comensales en puesto de comida y huye

¿Por qué la isla de Kharg es clave para la economía de Irán?

¿Por qué la isla de Kharg es clave para la economía de Irán?

Donald Trump lanza ultimátum a Irán: “Esta noche una civilización morirá si no hay acuerdo”

Donald Trump lanza ultimátum a Irán: “Esta noche una civilización morirá si no hay acuerdo”

Artemis II completa fase lunar: los cuatro astronautas emprenden el viaje de regreso

Artemis II completa fase lunar: los cuatro astronautas emprenden el viaje de regreso

PAÍS + Videos

“Los Facinerosos del Ermitaño”: banda capturada y liberada por jueza

“Los Facinerosos del Ermitaño”: banda capturada y liberada por jueza

JNE anuncia ampliación del horario de votación hasta el lunes 13 de abril a las 6:00 p.m.

JNE anuncia ampliación del horario de votación hasta el lunes 13 de abril a las 6:00 p.m.

Detienen a autor de disparos contra mujer en Jesús María

Detienen a autor de disparos contra mujer en Jesús María

Elecciones Perú 2026: claves para que jóvenes emitan un voto informado

Elecciones Perú 2026: claves para que jóvenes emitan un voto informado

ENTRETENIMIENTO + Videos

“No mostraré una careta”: Renato Rossini arremete tras su salida de reality

“No mostraré una careta”: Renato Rossini arremete tras su salida de reality

Yahaira Plasencia iniciará acciones legales contra Magaly Medina por difamación

Yahaira Plasencia iniciará acciones legales contra Magaly Medina por difamación

Carmen Villalobos dedica mensaje tras el asesinato de compañeros de “Sin senos sí hay paraíso”

Carmen Villalobos dedica mensaje tras el asesinato de compañeros de “Sin senos sí hay paraíso”

Justin Bieber sorprende a Billie Eilish en Coachella y le canta “One Less Lonely Girl”

Justin Bieber sorprende a Billie Eilish en Coachella y le canta “One Less Lonely Girl”

DEPORTES + Videos

Universitario en crisis: los números que dejó Rabanal en Liga 1 y Libertadores

Universitario en crisis: los números que dejó Rabanal en Liga 1 y Libertadores

Tabla de posiciones del Apertura: Alianza Lima y Chankas pelean el liderato

Tabla de posiciones del Apertura: Alianza Lima y Chankas pelean el liderato

Alianza Lima: Federico Girotti será evaluado por lesión en el hombro

Alianza Lima: Federico Girotti será evaluado por lesión en el hombro

¿Por qué jugó Gassama y no el Tunche? Rabanal explica

¿Por qué jugó Gassama y no el Tunche? Rabanal explica

CIENCIA + Videos

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

TECNO + Videos

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

Astronautas de Artemis II aún sienten que flotan tras volver a la Tierra

Astronautas de Artemis II aún sienten que flotan tras volver a la Tierra

China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real

China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

VIDA + Videos

Más de 4,7 millones de adultos mayores en Perú no usan internet y enfrentan exclusión digital

Más de 4,7 millones de adultos mayores en Perú no usan internet y enfrentan exclusión digital

Conoce los 4 tipos de quemaduras

Conoce los 4 tipos de quemaduras

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

¿Cómo funcionan las articulaciones?

¿Cómo funcionan las articulaciones?

TRAILERS + Videos

‘Mafalda’ llega a Netflix en 2027: presentan el primer vistazo de su nueva serie animada

‘Mafalda’ llega a Netflix en 2027: presentan el primer vistazo de su nueva serie animada

Entre secretos y romance: Besos, Kitty regresa con su temporada 3 en Netflix

Entre secretos y romance: Besos, Kitty regresa con su temporada 3 en Netflix

BTS regresa con Arirang y llega a Netflix este 27 de marzo

BTS regresa con Arirang y llega a Netflix este 27 de marzo

“¿Logrará sobrevivir?”: Netflix estrena el intenso drama “Aún es de noche en Caracas”

“¿Logrará sobrevivir?”: Netflix estrena el intenso drama “Aún es de noche en Caracas”

HISTORIAS + Videos

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?