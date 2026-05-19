| : Onelia Molina y Kevin Díaz sorprenden con apasionado beso en “Esto es | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
onelia_y_kevin_Actuación

Onelia Molina y Kevin Díaz sorprenden con apasionado beso en “Esto es guerra”

Los integrantes del reality llamaron la atención al protagonizar una inesperada escena durante un reto de actuación, dejando sorprendidos a sus compañeros y desatando diversas reacciones entre los seguidores del programa. (Video: América TV)

GLOBAL + Videos

Caso Trump: cargos de magnicidio frustrado tras disparos en evento de medios

Caso Trump: cargos de magnicidio frustrado tras disparos en evento de medios

China: conductor novato atropella a comensales en puesto de comida y huye

China: conductor novato atropella a comensales en puesto de comida y huye

¿Por qué la isla de Kharg es clave para la economía de Irán?

¿Por qué la isla de Kharg es clave para la economía de Irán?

Donald Trump lanza ultimátum a Irán: “Esta noche una civilización morirá si no hay acuerdo”

Donald Trump lanza ultimátum a Irán: “Esta noche una civilización morirá si no hay acuerdo”

PAÍS + Videos

Sismo de 6.1 en Ica se siente en Lima y genera alerta en la población

Sismo de 6.1 en Ica se siente en Lima y genera alerta en la población

Torera española Olga Casado sufre fuerte embestida en feria de Puquio

Torera española Olga Casado sufre fuerte embestida en feria de Puquio

Triple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 heridos en Surquillo

Triple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 heridos en Surquillo

Vecinos salvan a adulto mayor que cayó a un buzón destapado en Chiclayo

Vecinos salvan a adulto mayor que cayó a un buzón destapado en Chiclayo

ENTRETENIMIENTO + Videos

Onelia Molina y Kevin Díaz sorprenden con apasionado beso en “Esto es guerra”

Onelia Molina y Kevin Díaz sorprenden con apasionado beso en “Esto es guerra”

Natalie Vértiz da importante paso rumbo al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Natalie Vértiz da importante paso rumbo al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Esposa de André Carrillo se pronuncia tras separación y lanza fuerte mensaje

Esposa de André Carrillo se pronuncia tras separación y lanza fuerte mensaje

Suheyn Cipriani impacta en Miss Grand All Star 2026 con imponentes looks

Suheyn Cipriani impacta en Miss Grand All Star 2026 con imponentes looks

DEPORTES + Videos

Neymar desata la locura tras ser convocado por Ancelotti al Mundial

Neymar desata la locura tras ser convocado por Ancelotti al Mundial

Sergio Ibarra sobre el ‘Tunche’ Rivera: “Lo quiero mucho, pero esta vez no lo puedo defender”

Sergio Ibarra sobre el ‘Tunche’ Rivera: “Lo quiero mucho, pero esta vez no lo puedo defender”

Carlos Zambrano rompe su silencio tras grave denuncia y salida de Alianza Lima

Carlos Zambrano rompe su silencio tras grave denuncia y salida de Alianza Lima

Deportivo Municipal es descalificado y cae hasta la Copa Perú

Deportivo Municipal es descalificado y cae hasta la Copa Perú

CIENCIA + Videos

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

TECNO + Videos

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing

Astronautas de Artemis II aún sienten que flotan tras volver a la Tierra

Astronautas de Artemis II aún sienten que flotan tras volver a la Tierra

China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real

China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real

VIDA + Videos

Virus Coxsackie en Lima: síntomas en niños y medidas para evitar contagios

Virus Coxsackie en Lima: síntomas en niños y medidas para evitar contagios

Bostezar no es por sueño ni aburrimiento: el verdadero motivo, según la ciencia

Bostezar no es por sueño ni aburrimiento: el verdadero motivo, según la ciencia

Más de 4,7 millones de adultos mayores en Perú no usan internet y enfrentan exclusión digital

Más de 4,7 millones de adultos mayores en Perú no usan internet y enfrentan exclusión digital

Conoce los 4 tipos de quemaduras

Conoce los 4 tipos de quemaduras

TRAILERS + Videos

“Hombre en llamas”: una historia de peligro y supervivencia llega a Netflix

“Hombre en llamas”: una historia de peligro y supervivencia llega a Netflix

‘Mafalda’ llega a Netflix en 2027: presentan el primer vistazo de su nueva serie animada

‘Mafalda’ llega a Netflix en 2027: presentan el primer vistazo de su nueva serie animada

Entre secretos y romance: Besos, Kitty regresa con su temporada 3 en Netflix

Entre secretos y romance: Besos, Kitty regresa con su temporada 3 en Netflix

BTS regresa con Arirang y llega a Netflix este 27 de marzo

BTS regresa con Arirang y llega a Netflix este 27 de marzo

HISTORIAS + Videos

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?