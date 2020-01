El delantero peruano armó una gran fiesta por sus 36 años, donde no podía faltar la modelo Alondra García Miró. La pareja derrochó pura complicidad en la pista de baile. Paolo no dejó de realizar sus particulares pasos al ritmo de salsa. Por su parte, Alondra no dejaba de reír. La música estuvo a cargo de la chicas de la orquesta ‘Son tentación’, quienes cantaron sus mejores temas e invitaron a Guerrero al escenario. [Fuente: América TV]