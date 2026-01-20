José Jerí
¡Regreso polémico! Bryan Torres reaparece en medio de acusaciones por agresión
El integrante de Barrio Fino volvió a presentarse en escenarios tras la denuncia por violencia contra Samahara Lobatón. Durante el show, parte del público manifestó su rechazo con gritos e insultos, generando momentos de tensión. (Video: América TV)
España: tren involucrado en tragedia ferroviaria cumplía con mantenimiento completo
Venezuela libera cifra “importante” de presos bajo “influencia” de Trump
Trump acusa a Maduro de torturas y matanzas
Nicolás Maduro llega a Nueva York para comparecer por primera vez ante la justicia estadounidense
Lluvias y huaicos en Perú: Puno, Ayacucho y Arequipa en alerta por desbordes de ríos
Capturan a banda criminal por asesinato de extranjero en Pantanos de Villa
Chosica: Camioneta embiste a dos ciclistas y huye sin auxiliarlos
Multas Elecciones 2026: ¿Cuánto deberás pagar si no votas este 12 de abril?
¡Regreso polémico! Bryan Torres reaparece en medio de acusaciones por agresión
Invitadas protagonizan incómodo momento en La Casita durante concierto de Bad Bunny
Valeria Piazza perdió hoteles y pasajes pagados tras error en trámite de visa
Bryan Torres cierra sus redes sociales tras denuncia por agresión física a Samahara Lobatón
Liga 1: Sport Huancayo recibe en la altura a Alianza Lima en el inicio del fútbol peruano 2026
Mininter se opone a que Noche Crema y Noche Blanquiazul coincidan el 24 de enero
Mundial de Clubes: Alianza Lima remonta y gana 3-1 a Zhetysu en duelo de alto voltaje
¿Se acerca el final de su carrera? Cueva habla sobre su futuro tras fichar por Juan Pablo II
Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura
Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
La aventura continúa: ONE PIECE estrena su segunda temporada en Netflix
Baile de máscaras y un nuevo romance: Bridgerton estrena temporada 4 en Netflix
Tragedia y venganza en La Reina del Flow: la serie regresa a Netflix el 14 de enero de 2026
¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix
Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
