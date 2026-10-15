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Resultados de la Tinka del miércoles 14 de octubre: conoce los números ganadores

¿Te la perdiste? Conoce aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV)

¡Reventó la Tinka! Limeño gana más de S/32 millones

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