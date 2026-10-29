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Resultados de La Tinka: descubre la jugada ganadora del 28 de octubre

¿Te la perdiste? Conoce aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV)

La Tinka del 25 de octubre: números ganadores del último sorteo

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