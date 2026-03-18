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Resultados de La Tinka: estos son los números ganadores del sorteo en vivo del 18 de marzo

¿Te la perdiste? Descubre aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV)

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