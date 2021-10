Rosángela Espinoza quedó eliminada por sus propios compañeros de ‘Esto Es Guerra’ el último 12 de octubre, tras cuatro años de trabajar en el reality. Tras salir del set de América TV, la popular ‘chica selfie’ dijo sentirse tranquila y aclaró que no ha llorado. “Primera vez en mi vida que me siento tan bien, ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera. ¿Llorar? Yo ya lo sentía, ya lo sabía (...) Soy libre, libre soy. Fueron cuatro años y no siempre iba a seguir como guerrera”, comentó la influencer. (Fuente: @rosangelaeslo)