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Sorteo de La Tinka: revisa aquí los resultados y jugada del miércoles 9 de setiembre
El sorteo de La Tinka del 9 de setiembre generó gran expectativa en todo el Perú. Revisa los resultados y la combinación ganadora del último pozo que reparte más de 26 millones de soles. (Video: América TV)
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