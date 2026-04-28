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Yahaira Plasencia responde a críticas y defiende su pedido de garantías

La salsera se pronunció en redes tras los cuestionamientos y afirmó: “Hace mucho tiempo vengo siendo víctima de violencia psicológica”, en referencia a su situación actual, pidiendo además no minimizar este tipo de casos. (Video: @yahairaplasencia)

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