Yahaira Plasencia presenta nuevo tema y confirma estar enamorada La cantante llegó a la pista de baile de "El Artista del año" para presentar su nuevo tema musical 'Y le dije no'. La ex enamorada de Jefferson Farfan prefirió no hablar de su vida privada y solo acotó estar enamorada de su música y carrera.

18.08.2019 0:06