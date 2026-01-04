| : Así lucen las calles de Venezuela a más de 24 horas de la caída de Nic | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Situación en Venezuela
videos
>
global

Así lucen las calles de Venezuela a más de 24 horas de la caída de Nicolás Maduro

A más de 24 horas de la caída de Nicolás Maduro, la periodista venezolana Daniela Rojas conversó con un medio local para dar a conocer de primera mano cómo se vive la situación actual en su país. (Video: TV Perú)

GLOBAL + Videos

Así lucen las calles de Venezuela a más de 24 horas de la caída de Nicolás Maduro

Así lucen las calles de Venezuela a más de 24 horas de la caída de Nicolás Maduro

El papa León XIV pide una tregua global de un día por Navidad

El papa León XIV pide una tregua global de un día por Navidad

En la ONU, Rusia y China critican conducta de EEUU hacia Venezuela

En la ONU, Rusia y China critican conducta de EEUU hacia Venezuela

Irán: El mar se vuelve rojo en la isla de Ormuz y sorprende al mundo

Irán: El mar se vuelve rojo en la isla de Ormuz y sorprende al mundo

PAÍS + Videos

Iquitos: incendio arrasa con al menos 15 viviendas en Belén

Iquitos: incendio arrasa con al menos 15 viviendas en Belén

Así operaba la red de trata ligada al Tren de Aragua en el norte de Lima

Así operaba la red de trata ligada al Tren de Aragua en el norte de Lima

Pensionistas de la ONP comparten el espíritu de la Navidad con emotiva iniciativa

Pensionistas de la ONP comparten el espíritu de la Navidad con emotiva iniciativa

Barranca: jóvenes graban el preciso momento de fatal accidente

Barranca: jóvenes graban el preciso momento de fatal accidente

ENTRETENIMIENTO + Videos

La Tinka: descubre quiénes son los ganadores del sorteo del 31 de diciembre

La Tinka: descubre quiénes son los ganadores del sorteo del 31 de diciembre

“Ha sido el momento más duro de mi vida”: Youna confirma que padece de leucemia

“Ha sido el momento más duro de mi vida”: Youna confirma que padece de leucemia

La Tinka: descubre quiénes son los ganadores del sorteo del 28 de diciembre

La Tinka: descubre quiénes son los ganadores del sorteo del 28 de diciembre

Cinescape se despide de la TV: así fue el adiós de Bruno Pinasco tras 25 años al aire

Cinescape se despide de la TV: así fue el adiós de Bruno Pinasco tras 25 años al aire

DEPORTES + Videos

Mininter se opone a que Noche Crema y Noche Blanquiazul coincidan el 24 de enero

Mininter se opone a que Noche Crema y Noche Blanquiazul coincidan el 24 de enero

Mundial de Clubes: Alianza Lima remonta y gana 3-1 a Zhetysu en duelo de alto voltaje

Mundial de Clubes: Alianza Lima remonta y gana 3-1 a Zhetysu en duelo de alto voltaje

¿Se acerca el final de su carrera? Cueva habla sobre su futuro tras fichar por Juan Pablo II

¿Se acerca el final de su carrera? Cueva habla sobre su futuro tras fichar por Juan Pablo II

Alianza Lima pidió dejar sin efecto la expulsión de Carlos Zambrano

Alianza Lima pidió dejar sin efecto la expulsión de Carlos Zambrano

CIENCIA + Videos

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

TECNO + Videos

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

VIDA + Videos

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

¿Cómo funcionan las articulaciones?

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

TRAILERS + Videos

Tragedia y venganza en La Reina del Flow: la serie regresa a Netflix el 14 de enero de 2026

Tragedia y venganza en La Reina del Flow: la serie regresa a Netflix el 14 de enero de 2026

¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix

¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix

¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix

¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center