En Sudáfrica las restricciones impuestas por la pandemia han supuesto la prohibición de la venta de alcohol. Pero que no haya oferta no significa que no haya demanda y la policía ha denunciado robos de destilerías que han cerrado su producción temporalmente. Pero hay otros sudafricanos que recurren a métodos ingeniosos para acceder al alcohol de forma completamente legal. (Fuente: DW)