Si no tienes un “caganer” con tu rostro en la fira navideña de Santa Llucia de Barcelona has de dudar de tu fama, algo que no han de temer ni la cantante Rosalía ni la joven activista contra el cambio climático Greta Thunberg a las que este año han dedicado dos de estas escatológicas figuritas, típicas de los belenes catalanes. Fuente: [EFE]