Un avión carguero militar turco con 20 personas a bordo se estrelló en Georgia
EL COMERCIO
>
videos
>
global
Un avión carguero militar turco con 20 personas a bordo se estrelló en Georgia
Un avión militar de carga turco procedente de Azerbaiyán se estrelló el martes en el este de Georgia con 20 personas a bordo, informó el Ministerio de Defensa de Turquía. (Video: AFP)
Un avión carguero militar turco con 20 personas a bordo se estrelló en Georgia
