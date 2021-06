El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, por pertenecer al grupo de ciudadanos de 58 a 58 años. “Ana, la enfermera que me ha puesto la vacuna, ha sido extraordinaria. No me ha dolido y esperé el tiempo que piden por protocolo”, dijo el burgomaestre. Fuente: [TV Perú]