Arequipa: Maestro muere ahogado tras rescatar a su alumno en Mollendo

Ángel Javier Arcaya Chambilla, de 68 años, perdió la vida al lanzarse al mar para salvar a un estudiante arrastrado por una fuerte corriente en las playas de Puerto Bravo durante un paseo escolar. (Video: Latina)

