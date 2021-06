Empezar la búsqueda de un auto puede ser un dolor de cabeza, sobre todo cuando nuestro dinero no alcanza para comprar un auto nuevo. Ante ello, una de las opciones que puedes tener, es la de adquirir un auto seminuevo, siempre y cuando procuremos hacerlo en un lugar de confianza, porque adquirir este tipo de vehículos no solo se trata del modelo o la marca, si no también se tiene que ver la calidad y el estado en que se encuentra.