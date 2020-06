El hombre, quien aún no ha sido identificado, desató su enojo con los trabajadores de una farmacia ubicada en San Martín de Porres. El sujeto llegó al local por la mañana a retirar dinero del agente, pero tenía varias cuentas y no sabia cual tenia saldo, exigiéndole a quien lo atendía que lo averigüe. Al no obtener una respuesta concreta, escupió e insulto a los trabajadores del establecimiento. [Fuente: América TV]