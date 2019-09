Cercado de Lima: delincuentes asaltan dos casas de cambio y se llevan más de US$ 250 mil Los delincuentes, para no causar sospechas, utilizaron un triciclo de reciclaje e ingresaron a los locales a través de un restaurante. Además, los sujetos movieron las cámaras de seguridad y se llevaron los discos duros para que no quede registro del robo.



22.09.2019 9:02