CTS 2025:
detalles del depósito y retiro
hombre_asesina_a_madre_y_abuela
EL COMERCIO
>
videos
>
pais
Chiclayo: joven asesina a su madre y abuela a machetazos en Zaña
Antonio Segura, de 24 años, fue detenido tras perpetrar el doble crimen en su vivienda del centro poblado de Saltur. Los vecinos alertaron a la policía tras escuchar los gritos de auxilio. (Video: América TV)
GLOBAL + Videos
Argentina: Fuerte explosión sacude polo industrial en Ezeiza y desata incendio masivo
Tormenta solar provoca auroras boreales visibles en varios países del mundo
Tecnología avanzada y drones: las nuevas herramientas de EE.UU. para vigilar su frontera con México
Un avión carguero militar turco con 20 personas a bordo se estrelló en Georgia
PAÍS + Videos
Chiclayo: joven asesina a su madre y abuela a machetazos en Zaña
Tumbes: dueña de bodega golpea a delincuente y frustra asalto
Arequipa: PJ ordena siete días de detención preliminar para chofer implicado en accidente que dejó 37 muertos
San Borja: conductor incendia su miniván para evitar que sea llevada al depósito
ENTRETENIMIENTO + Videos
Miss Universo 2025: Perú destaca con Karla Bacigalupo mientras polémica sacude al certamen
Euforia por Shakira en Lima: así se vivió su segundo concierto en el Perú
La Tinka: conoce los números ganadores del sorteo del 16 de noviembre
Shakira en Lima: así se vivió el primer concierto el Estadio Nacional
DEPORTES + Videos
Peruano Llontop retiene el título con brutal nocaut en el FFC
Farfán elogia a Guerrero y el ‘Depredador’ admite que extraña jugar con la ‘Foquita’
Así reaccionó Paolo Guerrero al ser consultado por el tricampeonato de la ‘U’
Guillermo Enrique y su futuro en duda en Alianza Lima: “No me quiero ir”
CIENCIA + Videos
Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura
Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
TECNO + Videos
Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
VIDA + Videos
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
TRAILERS + Videos
¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix
¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix
‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso
‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+
HISTORIAS + Videos
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center
