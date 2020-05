El bono familiar universal es el cuarto beneficio económico que brinda el Gobierno, para ayudar a miles de familias vulnerables. Algunas personas señalan se acercaron a cobrar al Banco de la Nación y les indicaron que por problemas con el sistema no pueden hacer el retiro. Las familias se mostraron angustiadas, pero no les dan solución. Además, aún quedan muchas personas que reclaman no haber recibido ninguno de estos bonos. Fuente: [América TV]