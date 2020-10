Pilar Mazzetti, ministra de Salud, habló acerca de la vacuna y comentó que los niños no recibirán las eventuales dosis que desarrollan distintos laboratorios en el mundo. “No se vacuna a los niños, por ejemplo, porque no hay vacuna para ellos, no ha habido ningún ensayo que se haya hecho para ellos”, argumentó Pilar Mazzetti. [Fuente: América TV]