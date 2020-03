Jorge Villacorta, el hombre detenido por pasear a su perro en Miraflores, protagonista de un video viral, dónde una mujer grita desesperada que no toquen a su perro, responde. “Yo he salido solo para que el perrito haga sus necesidades y me regresaba a la casa[...]este tema se le fue de las manos a la policía”. Además, aconseja mantener la calma para sobrellevar la situación. Fuente: [TV Perú]