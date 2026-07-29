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Fiestas Patrias: danzas típicas estuvieron presentes en Desfile Cívico Militar

Las danzas típicas, la marinera y el huaylarsh, estuvieron presentes durante el Desfile Cívico Militar. Keiko Fujimori disfrutó del momento. (Video: TV Perú)

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