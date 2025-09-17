Dina Boluarte
EN VIVO:
se debate retiro de AFP en el Pleno del Congreso
Maju rompe su silencio y desmiente rumores tras la polémica: “Estoy cansada de que difundan información falsa”
En medio del escándalo de infidelidad a su expareja, Gustavo Salcedo, la conductora se pronunció y señaló que podría iniciar medidas legales frente a los medios que continúen difundiendo versiones erróneas. (Video: @majumantilla)
Únete
Únete a El Comercio
GLOBAL + Videos
Robert Prevost celebra sus 70 años en su primer cumpleaños como papa León XIV
Al menos una veintena de heridos por una explosión en un bar en Madrid
Maduro lanza operación militar de “resistencia” ante presencia de Estados Unidos en el Caribe
Asesinan en tiroteo al aliado de Trump, Charlie Kirk, durante evento en Utah
PAÍS + Videos
Maju rompe su silencio y desmiente rumores tras la polémica: “Estoy cansada de que difundan información falsa”
Conductor informal provoca triple choque al resistirse a operativo en Ate
Torero aficionado muere tras ser embestido por toro en Apurímac
Evacúan a 1.400 turistas por protestas en Machu Picchu
ENTRETENIMIENTO + Videos
Muere el legendario actor Robert Redford a los 89 años
Jazmín Pinedo aclara confusión: “La embarazada es mi hermana, no yo”
La Tinka: descubre los ganadores del 14/09/2025
Bad Bunny concluye su residencia en Puerto Rico con un llamado a combatir el odio con amor
DEPORTES + Videos
“Lo están haciendo bien”: Sebastián Rodríguez en la previa del duelo ante Alianza Lima
José Carlos Fernández envía mensaje motivador antes del duelo Alianza Lima vs U. de Chile
Anderson Santa María tranquiliza a hinchas: sufre esguince de tobillo y espera volver pronto
Pedro Gallese admite autocrítica tras fracaso de Perú
CIENCIA + Videos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano
Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años
TECNO + Videos
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos
Revelan fotos inéditas del universo captadas por el Observatorio Vera Rubin en Chile
VIDA + Videos
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
Paseadores y adiestradores caninos: una industria en crecimiento
TRAILERS + Videos
‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso
‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+
Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC
Emilia Pérez”: La película más polémica del año lidera las nominaciones al Óscar
HISTORIAS + Videos
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center
