MIDAGRI impulsa riego tecnificado en Puno y beneficia a familias de Yocará y Tusini Grande

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) impulsa el progreso agrícola en Puno con nuevos sistemas de riego tecnificado que ya benefician a familias de Yocará y Tusini Grande. Con inversiones que superan los S/ 9 millones, se han instalado sistemas de multicompuertas y riego por aspersión que mejoran la eficiencia del uso del agua y fortalecen cultivos como pastos mejorados, avena forrajera, alfalfa, quinua y papa. Agricultores como Ciriaco Yucra y Valeriana Condori ya experimentan mejoras en su productividad y calidad de vida. (Video: difusión)