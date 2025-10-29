José Jerí
Junior vs Santa Fe:
Sigue EN VIVO la Liga BetPlay
Racing vs Flamengo:
minuto a minuto de la semifinal de la Libertadores
sótano_oculto_con_autopartes
EL COMERCIO
videos
pais
PNP descubre sótano oculto con autopartes de presunto origen ilegal en el mercado La 50
Durante un operativo de la Diprove, agentes hallaron un ambiente subterráneo donde se almacenaban piezas que habrían sido extraídas de vehículos robados. La Policía investiga una posible red delictiva. (Video: TV Perú)
Huracán Melissa sacude Jamaica con vientos de casi 300 km/h
Así fue la procesión del Señor de los Milagros en París
Putin supervisa ejercicios de sus fuerzas nucleares
Robo en el Louvre: museo cierra tras sustracción de valiosas joyas históricas
PAÍS + Videos
PNP descubre sótano oculto con autopartes de presunto origen ilegal en el mercado La 50
Expulsarán del Perú a extranjera buscada por secuestro y crimen en Chile
Barranco: ascensor para discapacitados colapsa y anciana de 77 años resulta herida
San Juan de Miraflores: delincuente dispara a hombre por resistirse a robo de celular
ENTRETENIMIENTO + Videos
“Otro cumpleaños a mi manera”: Jefferson Farfán celebró sus 41 años junto a Xiomy Kanashiro en Miami
Hermana de Alejandra Baigorria conmueve con relato sobre violencia familiar
La Tinka: resultados del sorteo realizado el 26/10/2025
Polémico experimento social de youtuber Lemon Pie desata repudio en redes sociales
DEPORTES + Videos
Así reaccionó Paolo Guerrero al ser consultado por el tricampeonato de la ‘U’
Guillermo Enrique y su futuro en duda en Alianza Lima: “No me quiero ir”
Fossati resalta la madurez de Alex Valera: “Actuó notable, con códigos”
Universitario tricampeón: Así celebró el equipo crema en los camerinos tras vencer a ADT
CIENCIA + Videos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano
Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años
TECNO + Videos
Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
VIDA + Videos
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
TRAILERS + Videos
¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix
¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix
‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso
‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+
HISTORIAS + Videos
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center
