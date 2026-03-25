Puno: transportistas bloquean carreteras por alza excesiva del combustible

| : Puno amanece paralizado y sin transporte hacia Juliaca y Bolivia | par | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Bloqueo de carreteras en Puno por alza de combustibles: segundo día de paro - w
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