Rímac: hallan familia completa sin vida dentro de su vivienda

Un padre, una madre y su hijo menor fueron encontrados muertos en su departamento, ubicado en la urbanización Leoncio Prado. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho. (Video: América TV)

