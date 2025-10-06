| : Señor de los Milagros: así se vivió el primer recorrido del Cristo Mor | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Señor de los Milagros: así se vivió el primer recorrido del Cristo Moreno por Lima

Cientos de fieles recorrieron las calles de Lima junto a la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla, en una jornada llena de fe, esperanza y tradición que marcó el inicio del mes morado. (Video: TV Perú).

