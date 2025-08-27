| : Sheylla Gutierrez: principal sospechoso del crimen se entrega a la Int | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Sheylla Gutierrez: principal sospechoso del crimen se entrega a la Interpol Lima

Jossimar Cabrera, esposo de la víctima e investigado por el presunto feminicidio ocurrido en Estados Unidos, se entregó a las autoridades de la capital tras emitirse una orden de captura internacional en su contra. (Video: Latina TV).

GLOBAL + Videos

Así se vive el festival de “La Tomatina” en España

Justicia argentina libera a hinchas chilenos tras feroz pelea en estadio

Huracán Erin inunda zonas costeras del este de EEUU

Bloopers y caídas: Así fue la primera competencia mundial de robots humanoides

PAÍS + Videos

Cañete: camión que trasladaba pavos se vuelca en la Panamericana Sur y pobladores se llevan la mercadería

Sheylla Gutierrez: principal sospechoso del crimen se entrega a la Interpol Lima

Accidente en estación Angamos: triple choque de buses del Metropolitano deja decenas de heridos

Vidawasi Perú anuncia ampliación hospitalaria y alerta sobre brecha en acceso a salud especializada

ENTRETENIMIENTO + Videos

Maju Mantilla reaparece en TV y se pronuncia sobre el fin de su matrimonio

La Tinka: resultado del sorteo realizado el 24/08/2025

Néstor Villanueva descarta violencia contra Flor Polo y sus menores hijos

La Tinka: conoce a los ganadores del 20 de agosto

DEPORTES + Videos

El trofeo del Mundial Sub-20 inicia su recorrido por las sedes en Chile

Gallese vs. Messi: Orlando City e Inter Miami se juegan el pase a la final de la Leagues Cup

“Estoy contento e ilusionado”: Oliver Sonne tras gol de triunfo con Burnley

La dura crítica de Erick Osores a Alex Valera por su regreso a la selección

CIENCIA + Videos

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

Asteroide 2024 YRK: Aumenta al 3,1% el riesgo de impacto en la Tierra

TECNO + Videos

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos

Revelan fotos inéditas del universo captadas por el Observatorio Vera Rubin en Chile

VIDA + Videos

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Paseadores y adiestradores caninos: una industria en crecimiento

TRAILERS + Videos

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC

Emilia Pérez”: La película más polémica del año lidera las nominaciones al Óscar

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

