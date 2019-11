La madre de la menor de 15 años denuncia que hace más de una semana no sabe nada de su hija. Indica que no regresó del colegio. Sus amigas y entorno cercano han expresado que no saben nada de su paradero. Según la mujer, tiene sospechas de un hombre de 22 años que habló un día antes con la menor y la invitó a salir. (Fuente: América TV)