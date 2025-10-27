Señor de los Milagros
Retiro AFP
Universitario
Bermejo
Seguir a EC
Ucrania-Rusia
Elecciones Argentina
Edetoxin
Dólar
Temblor
Tabla Liga 1
La Tinka
Dólar BCV
Club El Comercio
Newsletters
Horóscopo
Finanzas Personales
Suscríbete
Inicia sesión
Suscríbete
Lo último
Portada
Edición Impresa
Club El Comercio
Newsletters
Editorial
Día 1
Audiencias Vecinales
Corresponsales escolares
Podcast
Juegos
Columnistas
Provecho
Saltar intro
Política
Economía
ECData
Lima
Perú
Mundo
DT
Luces
TV+
Tecnología y ciencias
Somos
Bienestar
Hogar y Familia
Respuestas
Mag
Viù
Vamos
Ruedas y Tuercas
Casa y Más
El Dominical
Horóscopo
Desde la redacción
Videos
Archivo El Comercio
Notas contratadas
Blogs
Colecciones El Comercio
elcomercio.pe
términos y condiciones de uso
oficinas concesionarias
principios rectores
buenas prácticas
políticas de privacidad
política integrada de gestión
derechos arco
política de cookies
Suscríbete
Disparan_contra_hombre_SJM_EC
EL COMERCIO
>
videos
>
pais
San Juan de Miraflores: delincuente dispara a hombre por resistirse a robo de celular
Una pareja fue asaltada en plena avenida Pedro Miotta, en San Juan de Miraflores. El hombre fue baleado por resistirse al robo de su celular. Los vecinos exigen mayor seguridad y patrullaje en la zona. (Video: América TV)
Únete
Únete a El Comercio
GLOBAL + Videos
Así fue la procesión del Señor de los Milagros en París
Putin supervisa ejercicios de sus fuerzas nucleares
Robo en el Louvre: museo cierra tras sustracción de valiosas joyas históricas
Centroderechista Rodrigo Paz es elegido presidente de Bolivia
VER MÁS
PAÍS + Videos
San Juan de Miraflores: delincuente dispara a hombre por resistirse a robo de celular
Capturan a asesino de madre e hija en San Juan de Lurigancho
PNP interviene en centro comercial Las Malvinas
Iquitos: voraz incendio destruye 14 viviendas y deja más de 80 damnificados
VER MÁS
ENTRETENIMIENTO + Videos
La Tinka: resultados del sorteo realizado el 26/10/2025
Polémico experimento social de youtuber Lemon Pie desata repudio en redes sociales
La Tinka: resultados del sorteo realizado el 22/10/2025
Shakira sorprende con nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’ junto a Ed Sheeran y Beéle
VER MÁS
DEPORTES + Videos
Universitario tricampeón: Así celebró el equipo crema en los camerinos tras vencer a ADT
Paolo Guerrero invita al ‘Kun’ Agüero a ver un partido de Alianza Lima: “El más grande del Perú”
Mjällby AIF: el equipo campeón que logra una gesta histórica en Suecia
Óscar del Portal: “Las declaraciones de Velazco son populistas y pueden generar violencia”
VER MÁS
CIENCIA + Videos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano
Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años
VER MÁS
TECNO + Videos
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos
VER MÁS
VIDA + Videos
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
VER MÁS
TRAILERS + Videos
¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix
‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso
‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+
Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC
VER MÁS
HISTORIAS + Videos
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center
VER MÁS