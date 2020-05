Una familia vive un drama al no saber si su ser querido está vivo o falleció por coronavirus en el hospital Cayetano Heredia. La hermana asegura que le entregaron un cuerpo que no pertenecía a su familiar pero en la acta de defunción estaban todos sus datos. Ellos piden información para conocer sobre su familiar, hasta el momento no les dan respuesta. Fuente: [América TV]