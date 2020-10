“Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan”, aseguró la titular del Ministerio de Salud, Pilar Mazzetti, tras enfatizar que el Minsa no ha presentado ninguna solicitud ni propuesta para que la aplicación de la vacuna sea obligatoria. Así lo aseguró durante su presentación ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. (Congreso TV)