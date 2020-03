La temática de pandemias, epidemias y virus ha servido de inspiración para miles de juegos, series y películas. Para empezar tenemos a Resident Evil videojuego que se estrenó en 1996, asimismo Left 4 Dead otro clásico de supervivencia zombie, en ese sentido también podemos mencionar World War Z y los títulos más recientes The División y The Last of Us (Fuente: América TV)