Debido a que hoy es el día mundial de pokémon, Game Freak y The Pokémon Company cumplieron con su palabra y nos traen un vistazo más a fondo del nuevo pokémon Zarude. De acuerdo a los detalles Zarude es un pokémon siniestro y vive en manadas, sin embargo no han aún no han dado mucha información sobre dónde o cuando se podrá atrapar.