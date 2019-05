"Call of Duty: Modern Warfare" presenta su tráiler oficial y su fecha de lanzamiento Activision e Infinity Ward anunciaron oficialmente Call of Duty: Modern Warfare, una nueva entrega de la franquicia de disparos en primera persona que volverá al primer Modern Warfare del 2007. Este nuevo videojuego llegará el 25 de octubre a Xbox One, PS4 y PC.

31.05.2019 16:37