Anuncian nuevos lanzamientos de Zelda y Luigi para Nintendo Switch La secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Animal Crossing: New Horizons" y "Luigi's Mansion 3" fueron los títulos más destacados con los que Nintendo brilló en la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo desarrollada en Los Ángeles.

14.06.2019 11:30