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Jhoan Vega

La educación técnica gana terreno: más egresados trabajan en la carrera que estudiaron

Jhoan Vega, director general de Carrión Educación Superior, destacó que cerca del 45% de los egresados de educación técnica trabaja en la carrera que estudió, una proporción superior a la de los egresados universitarios, según un estudio del Ministerio de Educación y la UNESCO. Explicó que este resultado refleja la capacidad de la formación técnica para responder a las necesidades del mercado laboral. Además, advirtió que muchas empresas aún tienen dificultades para encontrar personal técnico calificado, por lo que fortalecer el vínculo entre los institutos y el sector productivo será clave para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. (Video: Redes Sociales)

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