Más de 4,7 millones de adultos mayores en Perú no usan internet y enfrentan exclusión digital

Alberto Bejarano, rector de la Universidad Norbert Wiener, alertó que la brecha digital en este grupo etario va más allá del acceso a tecnología o equipos, y responde a desigualdades educativas y sociales acumuladas a lo largo del tiempo. Advirtió que, aunque muchos adultos mayores cuentan con celular, no pueden usarlo para acceder a servicios clave como salud, banca o trámites, lo que limita su autonomía y los expone a mayores riesgos. Frente a ello, hizo un llamado a impulsar programas más cercanos que les permitan integrarse plenamente a la era digital. (Video: Redes Sociales)